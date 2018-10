"Estoy muy bien con los cuidados de Sarita": José José emite comunicado

Ciudad de México.- Ante la creciente preocupación e incertidumbre alrededor de las condiciones de salud en las que se encuentra, José José emitió un comunicado a través de un video publicado en sus redes sociales.

El clip solo cuenta con un audio en el que el mismo cantante explica cómo está recuperándose y en dónde se encuentra.

Y quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, eso no es cierto amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital", aseguró el cantante, declaración con la que desmintió los rumores que han surgido en las últimas semanas.