"Estoy peleando por la salud de mi hijo", dice Marjorie y explota ante medios

Ciudad de México.- Luego de que el fin de semana se informara que Marjorie de Sousa supuestamente acusaba a su ex, Julián Gil, de haber enfermado al hijo de ambos, la actriz señala que ella nunca lo acusó y que la petición para revisar los videos del centro de convivencia fue para saber si el menor ingirió algo que le provocó el mal estomacal que lo tuvo enfermo esta semana.

"Yo no estoy acusando a nadie. La verdad es que lo traje al centro de convivencia, salimos y en el transcurso de la tarde no quería comer, empieza a empacharse que no quiere comer, a inflarle la panza, no quería ni agua. Al segundo día, mi hijo no comía ni tomaba agua ni leche, al tercer día tuve que ir a la clínica con mi hijo, y no sé, no estoy diciendo que le dio algo, no sé señores, es que él tiene que estar informado de esto. Él no sabe qué le hace bien y qué le hace mal al niño", detalló Marjorie.