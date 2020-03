"Estoy protegido, no ocupo mascarilla": Padre de Jenni Rivera habla del Covid-19

Estados Unidos.- En una entrevista telefónica con De primera mano, Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, confesó si toma sus precauciones por la contingencia que se vive en el mundo ante el Covid-19.

Contrario a muchas figuras públicas, el patriarca de los Rivera mencionó que no necesita acatar a las recomendaciones emitidas, pues aseguró que tiene una "protección" muy efectiva.

Soy un hombre de fe, me siento protegido, no tengo que andar con mascarilla, no tengo que hacer todo lo que dicen los medios", afirmó el cantante.