"Estoy tan agradecida de estar en casa": Demi Lovato reaparece en redes sociales

Estados Unidos.- Para fortuna de sus preocupados fans, Demi Lovato ha regresado a sus perfiles de redes sociales para dar muestra de que se encuentra bien y de paso promover el ejercicio del voto en estas elecciones legislativas que se celebran en Estados Unidos.

Ayer trascendió que la cantante fue vista fuera del centro de rehabilitación al que entró por varios meses tras sufrir una sobredosis. Según se reportó, la intérprete de Sorry not sorry fue a un restaurante, en Beverly Hills, acompañada por un joven.

Ahora, Demi Lovato ha regresado a sus redes sociales para expresar lo que significa para ella regresar a casa y tener la oportunidad de votar.

Estoy tan agradecida de estar en casa en tiempo para votar! Un voto puede hacer la diferencia, así que asegúrate de que tu voz sea escuchada! Ahora sal y vota", escribió la cantante en la descripción de la primera fotografía que publica en Instagram desde el 23 de julio.

Tras sufrir una sobredosis en julio pasado, Demi Lovato permaneció en un centro de rehabilitación por más de 90 días.