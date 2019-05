"Estoy triunfando yo sola": Frida Sofía manda indirecta a la dinastía Pinal

Ciudad de México.- A pesar de que Frida Sofía aseguró que no volvería a hablar de los problemas que tiene con algunas integrantes de la Dinastía Pinal, nuevamente empleó su cuenta de Instagram para arremeter contra ellas.

Tras desatarse los rumores con respecto a que toda la guerra que entabló contra Michelle Salas y Alejandra Guzmán fue para informar antes de iniciar su carrera como cantante, la joven dio réplica a sus detractores y aseguró:

Mucha gente está especulando que todo este drama que ha pasado entre las Pinal es el porqué de mi lanzamiento. ¡Y con toda la razón lo es! Pero no es porque ellas me hayan apoyado… ¡ya quisiera! Pero no, este proyecto lleva años y es algo que he logrado sola sin apoyo de ningún “familiar” en este medio. Sí, he decidido lanzarme sola y a lo que me tenga el destino. Si tuve que vomitar mentiras, veneno y traición porque fue un nudo en la garganta para poder cantar”, explicó la hija de Alejandra Guzmán.