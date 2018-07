Estrella de Hollywood revela que una pelea casi le cuesta la carrera

Ciudad de México.- Comenzó su carrera con su grupo Marky Mark y Funky Bunch. Pero a principios de los años 90, Mark Wahlberg cambió sus objetivos profesionales y se adentró en la actuación, con la esperanza de triunfar en Hollywood.

Wahlberg, de 47 años, reveló que su incursión en el cine casi fracasa por una pelea que tuvo con Leonardo DiCaprio por la película de 1995, The Basketball Diaries DiCaprio ya era una estrella en ascenso tras sus papeles en programas de televisión como Parenthood y Growing Pains y una nominación al Óscar al mejor actor de reparto por la película de 1993 What's Eating Gilbert Grape.

Leonardo y Mark para la película The Basketball Diaries

Parece que la joven estrella no quería que el ex boyband formara parte del drama sobre el descenso de una estrella del baloncesto por su adicción a las drogas. "No quería que yo hiciese ese papel, y yo tampoco pensaba que él fuese el indicado para el suyo", reconoció el actor de Ted.

Sin embargo, una vez que comenzó la producción, Wahlberg dijo que él y DiCaprio resolvieron sus problemas y formaron un vínculo durante el rodaje:" Ambos tuvimos que aprender realmente a respetarnos".

El oriundo de Boston recibió buenas críticas por su papel en The Basketball Diairies y por su próxima película, el thriller Fear de 1996. Un año más tarde, protagonizó Boogie Nights de Paul Thomas Anderson y alcanzó la fama.

Hoy es uno de los actores mejor pagados en Hollywood. Sus películas incluyen Daddy's Home, Ted, Lone Survivor, Shooter y The Departed, donde trabajó una vez más con DiCaprio y que le trajo su primera nominación de la Academia en la categoría de mejor actor de reparto. En 2011, fue nominado como productor cuando The Fighter, en el que también actuó con Christian Bale, recibió un Óscar por Mejor Película.