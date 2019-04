"Estuve 20 minutos muerta": Bozzo sobre cirugía que casi le cuesta la vida

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo ha tenido unos años bastantes difíciles tanto para su economía, su salud y su vida personal.

En entrevista con Infobae, la peruana rompió el silencio sobre lo complicados que le han resultado los últimos años, sobre todo por la infidelidad de su expareja Cristian Zuárez y una delicada cirugía.

Según narró ella misma, se sometió a dicha operación con la intención de prevenir el cáncer, sin embargo, esta se convirtió en una verdadera pesadilla.

Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino. Vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos, muerta, me tuvieron que resucitar con desfibrilador . Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, platicó.