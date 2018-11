"Estuve bien delicada": Adamari López sale del hospital y se recupera en casa

Miami, EU.- Después de varias semanas de angustia, preocupación e incertidumbre en torno a la salud de Adamari López, quien fue hospitalizada tras padecer una fuerte influenza, con agradecimiento y alegría la conductora ha revelado que ya salió del hospital y que continúa su recuperación en casa.

Durante la emisión de hoy del programa 'Un Nuevo Día', espacio televisivo del que Adamari forma parte, la presentadora habló vía telefónica con sus compañeros Rashel Díaz, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil para anunciar que ya está en su hogar y para dar detalles de la situación por la que ha pasado.

Estuve bien delicada, te digo, no pensé que una influenza, un catarro se pudiera complicar tanto. Hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas. Pero estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunólgico, a fortalecer mi cuerpo y poder regresar a la normalidad", externó Adamari.

La también actriz reiteró su agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido de sus compañeros de trabajo y de sus fans, quienes se han mostrado muy preocupados por su salud.

Les agradezco tanto sus oraciones, una vez más anuncio que yo voy a salir adelante, junto con los médicos, las atenciones que me ha dado la familia. Sin las oraciones de la gente, su buena energía, sin su pensamiento positivo para que yo me recuperara esto hubiese sido muchísimo más difícil, así que agradezco inmensamente una vez más ese amor, ese apoyo, ese cariño, ese respaldo que el público me da para que yo pueda salir adelante", agregó la conductora.