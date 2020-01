Ethan Suplee sorprende a fans al revelar su impresionante cambio físico

Estados Unidos.- El actor Ethan Suplee dejó a todos sus fanáticos completamente atónitos, después de revelara su impresionante cambio físico tras perder peso.

La transformación se pudo observar en un documentando en su nuevo podcast, 'American Glutton', donde la estrella de Remember The Titans discutía su relación con la comida.

Aprendí muy rápido que si quería una segunda porción de lasaña, tenía que comerlo en la cocina sin que me vieran", recordó Suplee.

También me obligaban a caminar todos los días, ejercicio que odiaba. No me gustaba participar en esa marcha forzada", añadió.