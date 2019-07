Eugenio Derbez aclara si regaló carros a sus exparejas al terminar con ellas

Ciudad de México.- Hace unos meses la periodista Martha Figueroa aseguro que para terminar con sus exparejas, Eugenio Derbez tenía como estrategia regalarles una camioneta de lujo, según la comentarista, el comediante así lo hizo cuando concluyo su noviazgo con Sarah Bustani y Dalilah Polanco. Ahora es el mismo actor quien habla al respecto.

Si leí, ya se me andan apuntando muchas… no, no sé de donde salió el chisme porque no, no, si obviamente en algún momento dado, yo soy al revés de muchas parejas, que a veces se pelean porque cortamos y devuélveme mi camioneta, yo la pague y este… seguramente en algún momento le he de haber dejado algún vehículo que compartíamos a una ex, pero nada más, pero de eso a que las corte comprando coches pues no...”