Eugenio Derbez comparte su personaje de 'El Cascanueces y los cuatro reinos'

Ciudad de México.- Tras mantenerse alejado durante tres meses de su familia, Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez para la filmación de El Cascanueces y los cuatro reinos, Eugenio Derbez compartió muy emocionado parte de su caracterización como el Rey de las flores en esta nueva versión del clásico del ballet.

A través de Instagram Eugenio publicó algunas fotografías de cómo fue caracterizado para su primer personaje en una película de Disney y aprovechó para revelar que ayer fue su estreno en Estados Unidos y simultáneamente en México.

En las fotografías que publicó se le puede ver con las cejas llenas pintura verde, una gran barba rizada así como con una peluca de colores pastel.

¡Hoy se estrena The Nutcracker! Fueron 7 meses de rodaje (yo sólo estuve 3), en Londres, lejos de mi familia, pero la experiencia de estar en una película de Disney, hace que todo el esfuerzo valga la pena. Y además voy a poder llevar a Aitana a que me vea en el cine! Lo malo es que no me va a reconocer!”, escribió el actor.