Eugenio Derbez confiesa tener "un desnudo total" en película infantil

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eugenio Derbez, en una reciente entrevista para Ventaneando confesó que realizaría su primer desnudo en el cine en la película infantil, Dora y la Ciudad de Perdida, que está muy próxima a estrenarse en EU y México.

El famoso comediante al enterarse se sometió a una estricta dieta y ejercito en un gimnasio por meses para poder "estar a la altura de su primer desnudo".

Es un desnudo total como salgo en está película, sí, leí en el libreto que había una escena donde me quito la ropa y salgo corriendo desnudo, entonces estuve a dieta y estuve yendo al gimnasio por semanas, semanas y semanas", confesó Eugenio.

Sin embargo, este desnudo será digital por lo que realmente no necesitara quitarse la ropa, cosa que reveló el no supo hasta después de cuatro meses a dieta y en el gimnasio.

Pero es un desnudo de animación, para que no se espanten, señoras y señores no se vayan a espantar, si se quieren reír de mí, váyanse a reír de mí", aclaró el actor.

Llegó el día que tengo que confirmar la escena, qu fue el último día y ahí es cuando me enteró, le digo al director, '¿Oye cómo va a ser la escena de quitarme la ropa?', y me responde, 'ah no, esa va a ser animación'".