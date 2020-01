"Es su fan": Eugenio Derbez quiere recibir al 'Chicharito' Hernández en LA

California, EU.- Tras la noticia sobre la llegada de Javier 'Chicharito' Hernández al LA Galaxy, Eugenio Derbez se ofreció para darle una calurosa bienvenida.

El comediante y productor tiene varios años viviendo en Los Ángeles, lugar donde ha impulsado su carrera en Hollywood.

Bienvenido a Los Ángeles mi querido “Chicharito”. No sabes el gusto que me da de tenerte aquí, siempre has sido una inspiración para mí y para todos los mexicanos, de que sí se pueden lograr los sueños", expresó el comediante.