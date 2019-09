Eugenio Derbez le da vida nuevamente a un personaje de película animada

Ciudad de México.- El actor, Eugenio Derbez, quien le dio el habla al burro en la película de Shrek, se aventura y nuevamente le da vida ahora a un ave de Angry Birds.

El actor, será la voz de Glenn, un águila científica temerosa de su jefa, por su parte, mencionó que respeta a quien hace doblajes y quiere que las condiciones salariales de estas personas mejoren.

Yo respeto muchísimo el medio del doblaje y siempre se los he externado. Una de las disciplinas más difíciles de la actuación es el doblaje, y si me preguntaras que qué es lo más difícil que he hecho, sin duda te diría que eso”, expresó el comediante.