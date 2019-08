Eugenio Derbez revela deseo por ser el 'Joker' y lo 'destrozan': "Que sea broma"

Ciudad de México.- Además de su gran talento por la actuación y comedia, Eugenio Derbez es conocido por sus doblajes para películas animadas como El Burro de Shrek o El Grinch, sin embargo, cuando sus fans se enteraron que quería dar voz al emblemático villano de Batman, el mexicano fue ‘destrozado’.

Durante una entrevista para promover la película La vida secreta de tus mascotas 2, el famoso confesó su deseo por representar a un villano, en especial al Joker.

Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”, reveló Derbez.