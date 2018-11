Eugenio Derbez revela por qué prohíbe a Aitana ver sus películas

Ciudad de México.- Eugenio Derbez confesó que una experiencia que vivió en la infancia y que lo traumó, lo orilló a tomar la decisión de prohibirle a su hija ver sus proyectos en cine.

Durante la entrevista que le ofreció a Andrea Legarreta para el programa Hoy, el mexicano confesó que cuando tenía 4 años vio a su madre, Doña Silvia Derbez, besar a un hombre que no era su padre, y esto le provocó un gran dolor, y no quiere que Aitana pase por lo mismo.

Yo habría tenido como la misma edad de Aitana, como 4 años, mi mamá estaba grabando en Televisa una telenovela, y yo me quedé con las muchachas y me acuerdo que pasan en la tele una película de Pedro Infante, y es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, al final en una escena besaba a Pedro Infante, y me traumé, o sea, me puse a llorar y estuve llorando horas, llegó mi mamá del trabajo y preguntó ‘por qué llora el niño’, le dijeron ‘pues la vio besarse con otro’, y yo: ‘pero por qué besaste a otro hombre que no era mi papá’, y lloraba y lloraba”, relató.