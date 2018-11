Eugenio Derbez sorprende con anuncio sobre el futuro de su carrera

Estados Unidos.- Eugenio Derbez logró acaparar la atención de todos al informar ayer que esta mañana daría un importante anuncio sobre el futuro de su carrera artística, revelación que gira en torno a su regreso a uno de los ámbitos más representativos de su trayectoria: la televisión.

Sentado en un sillón y delante de lo que parece ser un set de grabación, Eugenio previno a sus seguidores sobre que hoy informaría sobre un siguiente paso en su hacer artístico.

Ante la expectativa de sus fans, el comediante reveló que regresará a la televisión, pero no de la forma en que la audiencia se ha acostumbrado a verlo, luego de que alcanzara gran fama con proyectos como 'La Familia Peluche'.

La última vez que hice televisión fue en el 2012. Y ahora les quiero dar la sorpresa de que regreso a la televisión pero no a la de siempre, regreso a hacer televisión que no es televisión", expuso el actor en el video de su anuncio.

Para dar mayores pistas a sus fans sobre el nuevo proyecto televisivo en el que participará, en trabajo conjunto con Amazon Prime Video México, Eugenio publicó un segundo clip en el que explica todo lo que no es su nuevo trabajo, el cual al parecer llevará por nombre 'Last One Laughing'.

No, no es una serie, no es un programa de sketches, no es una película, no es una telenovela... Es... no sé qué es... ¡Es más bien un experimento!", explicó el actor.

Eugenio Derbez, quien de momento disfruta de que la película Disney El Cascanueces y los Cuatro Reinos ya llegó a los cines, prometió a sus seguidores que más información sobre su nuevo proyecto llegará pronto.