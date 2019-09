Eugenio Derbez, un ejemplo de humildad "no hay que creerse de más"

Ciudad de México.- El actor, Eugenio Derbez, regresó a México para el estreno de su película, Dora la Exploradora, durante el cual brindó una entrevista para El Gordo y La Flaca en donde mostró la gran humildad que posee a pesar de ser una gran celebridad a nivel mundial.

El actor durante la entrevista reveló sentirse emocionado e incluso llegó a creer que estaba soñando, cuando se le cuestionó sobre como se sentía ante el recibimiento que tuvo por parte del público, aunque también señaló que nadie debería creerse más que nadie por la profesión o su fama.

Como llevo toda la vida en esto y he visto como suben y bajan y está es la rueda de la fortuna, yo no sé cuando se va acabar el 20 pero lo estoy disfrutando y tengo los pies en la tierra, porque cualquier otro día puedo estar abajo, por eso trato de ser agradecido con la gente y los medios, porque así hay que ser, no hay porque creerse más es una chamba como cualquier otra", señaló Eugenio.