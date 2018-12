Eva Longoria se defiende de las críticas sobre su físico tras su embarazo

Ciudad de México.- Eva Longoria, la actriz de ‘Gabrielle Solis’ en Desperate Housewives, siempre ha impresionado con su físico.

Tras la llegada al mundo de su primer hijo junto a su marido Pepe Bastónella ha demostrado que las famosas también son humanas y, como tal, cada una tarda un tiempo diferente en regresar a su figura previa al embarazo.

Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión", ha asegurado al respecto. "No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios. Cuento con unas mujeres maravillosas en mi vida, mi madre, mis hermanas, que me lo han enseñado todo acerca del valor de la autoestima desde que era muy joven. Provengo de una familia de mujeres fuertes, así que era casi imposible que yo perdiera la mía por algo tan trivial", comentó Longoria a la revista People.