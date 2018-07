¿Eva Mendes y Ryan Gosling tendrán gemelos?

Ciudad de México.- Los famosos actores Ryan Gosling y Eva Mendes son una pareja muy hermética y que pocas veces han compartido detalles sobre su familia desde que se convirtieron en padres por primera vez, en 2014 con la llegada de Esmeralda de 4 años y en 2016 con Amada Lee de 2 años.

En los últimos días, se ha visto envuelta en una serie de rumores sobre un supuesto embarazo de gemelos.

Como es común con los actores no han confirmado ni desmentido la información, sin embargo, varias publicaciones han dicho que se trata de un embarazo asistido y que incluso ya tienen los nombres de los bebés, Viviana y Carlos.

De acuerdo con el medio YourTango, una fuente cercana a la pareja aseguró que Ryan y Eva se encuentran felices por la llegada de los bebés.

Sin embargo, el sitio Gossip señala que nada de lo anterior es verdad. No hay embarazo, Eva Mendes no está embarazada y no tienen ningún vientre de alquiler, según otra fuente cercana al matrimonio.

Este rumor aumentó luego de que se filtrara que el matrimonio había tenido algunos problemas de fertilidad, y es que, se dice Ryan quiere tener más hijos, aunque eso no significa que la pareja esté a la espera de gemelos.