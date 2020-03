Evangeline Lilly es llamada "estúp..." por actriz de 'Game of Thrones' al reírse del Covid-19

Estados Unidos.- La famosa actriz, Sophie Turner, conocida por su papel como 'Sansa Stark' en Game of Thrones, tundió entre criticas a su colega, Evangeline Lilly, quien participó en Avengers como 'The Wasp', por reírse del Covid-19.

Evangeline hace un par de días fue severamente criticada, incluso pidieron que la sacaran del MCU, por burlarse de la cuarentena impuesto por el coronavirus, negándose a seguirla pues aseguró que la enfermedad que ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo solo era una "gripe respiratoria".

Ante esto la interprete de 'Sansa' en GOT y de 'Jean Gray' en X-Men, empleó su cuenta de Instagram y en un envivo al lado de su esposo, el cantante Joe Jonas, la tundió en duraas criticas, que aunque no dijo su nombre por las palabras utilizadas se dedujo que hablaba sobre Lilly.

Quédense adentro. No sean estúp..., incluso si valoran su libertad a su salud. Me importa un cara... tu libertad. Puedes estar infectando a otras personas, otras más vulnerables que estén alrededor tuyo al no respetar la cuarentena. Así que quédense en sus casas. No es 'cool' ni inteligente y esa es la verdad", aseguró molesta Sophie con el apoyo de su esposo Joe.