'Evangelion 3.0+1.0' ya tiene fecha de lanzamiento; será el próximo año

Japón.- A mediados de los años 90's, la serie que fue un parteaguas en el mundo del anime fue Neon Genesis Evangelion, creado por Hideaki Anno, no obstante, en 2007, este hombre se dio a la tarea de hacer una especie de secuela/reboot después de los acontecimientos del último episodio de la serie original.

Luego del estreno de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2013, los seguidores de esta franquicia siguen a la espera de la última parte de esta nueva historia.

Para su sorpresa, en la página oficial de Evangelion, se reveló que la cinta 3.0+1.0, saldría el próximo año, precisamente el 27 de junio de 2020 en el país del Sol naciente.