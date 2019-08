Ex de Adame exhibe a Legarreta; se burlaban cuando Alfredo la atacó

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa Chisme No Like, la expareja de Alfredo Adame, Susan Quintana Preciado, mostró su postura respecto al pleito con Andrea Legarreta y aprovechó para detallar que la conductora se burló de ella cuando el actor la atacó.

Susan recordó que cuando ella fue la víctima de Adame los medios mexicanos e incluso las conductoras de Hoy no la tomaron en serio y respaldaban al famoso.

Yo no podía entender cuando escuchaba a las conductoras reírse, cuando el señor por ejemplo decía, ‘Sucia Quintana’ se reían las propias mujeres, no lo podía creer”.

También recordó que Legarreta que se habría burlado de ella y hasta la había catalogado como la culpable de la filtración de fotos intimas de Adame.

Fue invitado incluso a un mismo programa varias veces, se reían, le daban voz y voto... llegué a escuchar a Andrea en alguna ocasión que dijo, ‘no pues muy mal de esta chava que mandó las fotos’, como apoyando a Alfredo. Yo no lo podía creer, yo no mandé ningunas fotos, no podía creer que a mí no me dieran voz para expresar si era verdad”.