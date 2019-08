Ex de Danilo Carrera celebra divorcio con divertida foto y así reacciona él

Ciudad de México.- Hace algunas semanas la expareja de Danilo Carrera, Ángela Rincón, celebró que su divorcio con el actor ya era oficial y así reaccionó él.

Debido a que la ahora expareja siempre fue muy hermética para hablar de su romance y sorprendió al publicar una divertida fotografía con un vestido de novia sonriendo el día que se hizo oficial su separación de Carrera, es que ahora el ecuatoriano ha dado replica a esa acción.

Al ser cuestionado por la prensa durante la presentación del proyecto que protagonizará en Televisa, Danilo explicó:

Yo de hecho estoy tranquilo, en paz, siento que he compartido lo que tengo que compartir, siento que no le he mentido a nadie, entonces estoy feliz, estoy tranquilo, enamorado también, pero lo de cerrar ciclos, pues muy bien”.

Previo a esto, al ser interrogado sobre su actual romance con Michelle Renaud y la posibilidad de tener hijos con ella o casarse, el artista confesó que por el momento es muy pronto para pensar en todo eso.

No, llevamos dos meses, siempre he dicho que es cuando Dios me lo mande, pero el día que me case estarán invitados y será por la iglesia”, manifestó.