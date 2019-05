Ex de Frida Sofía no se siente incómodo por su relación con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Christian Estrada, ex de Frida Sofía, aseguró que no se siente nada incomodo por la relación que actualmente mantiene con su ex suegra Alejandra Guzmán.

A pesar de que se ha rumorado que su cercanía con la cantante va más allá de la amistad, Estrada se mostró tranquilo al ser cuestionado sobre el tema por el reportero del programa Suelta la Sopa.

Sobre si la hija de la cantante está molesta con él y los motivos de su ruptura, el modelo replicó:

Creo que eso se lo deberías preguntar a ella. Pregúntenle a Frida, yo ya no tengo nada más que decir, soy una persona humilde, pero (no tengo) nada más qué hablar, es un tema que ya se acabó”.

Al preguntarle si la actitud de Frida Sofía podría ser provocada por celos de su cercanía con Alejandra, Christian únicamente dijo: “no sabría decírtelo”.

Tratando de mantener distancia con respecto al evidente distanciamiento entre madre e hija, Estrada continuó su camino para alejarse de la cámara.