Ex de Johnny Deep sale en su defensa: "Es un hombre cariñoso y protector"

Estados Unidos.- La famosa actriz, Wiona Ryder, se presentó recientemente a la corte para declarar en favor de su expareja, Johnny Deep, en el juicio de violencia al que se enfrenta el actor con su exesposa, Amber Heard, donde lo defendió señalandolo como un "hombre cariñoso".

Según información recopilada por The Blast, la actriz de Stranger Things señaló que sabía la historia de acusaciones de violencia de Heard en contra de Deep, pero que en base a los cuatro años de relación que vivió con Johnny puede asegurar que no es un hombre violento.

Estoy consciente de las acusaciones de violencia que se han hecho hacia Johnny Depp por parte de Amber Heard durante los últimos años. Conocí a Johnny muy bien hace algunos años. Estuvimos juntos por cuatro años, fue mi mejor amigo y era tan cercano a mí como a mi familia; mi relación con él fue una de las más importantes en mi vida, es por eso que hablo desde mi experiencia", mencionó Wiona.

Aclaró que aunque no formó parte de ese matrimonio, no comprende como es que pueden señalar al actor de violento, pues con ella nunca tuvo comportamientos de esa índole y no puede "creer esas acusaciones", recalcando que en su relación siempre lo vió como alguien "cariñoso" y "protector".

Obviamente yo no formé parte de aquel matrimonio, pero, desde mi experiencia, puedo decir que estoy en shock, confundida y alterada. La idea de que él sea una persona violenta está muy lejos del Johnny que yo conocí y amé. Simplemente no puedo creer esas acusaciones Él jamás fue violento conmigo. Nunca fue abusivo ni conmigo ni con nadie más", aseguró Ryder.

Para finalizar aclaró que no llama "mentirosa" a Amber, pero que no puede creer que la haya agredido pues a su lado siempre se sintió a salvo y segura.

Sólo lo conozco como un buen hombre, un increíble y hermoso ser humano, fue tan protector conmigo y así ha sido con sus seres queridos. Me sentí tan a salvo estando con él. No estoy llamando a Amber mentirosa, solo quiero decir que, desde mi experiencia, es algo imposible de creer", concluyó Ryder.