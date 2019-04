Ex de 'La Tigresa del Oriente' suelta la sopa y revela que su boda fue una "farsa"

Lima, Perú.- Tras el escándalo que simbolizó dejar plantada a la novia en plena boda, el exprometido de La Tigresa del Oriente, 45 años menor que ella, decidió romper el silencio y compartir su versión de lo sucedido.

El hombre que se iba a casar con la mujer 75 años de nombre Elmer Molocho Peralta pronunció mediante Facebook, donde habló sobre lo ocurrido: "Todo es una farsa, es show reality", sobre la boda que iba a ser televisada por el programa de Magaly Medina.

Paren con su reality, ya no sigan mintiendo a la gente. Quiero contarles un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo determinado y cumplir con los requisitos de ley y a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, tampoco mi certificado domiciliario o declaración jurada de residir en ese distrito" comentó el joven.