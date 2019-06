Ex de Lady Gaga se filtra al 'triángulo amoroso' tras ruptura de Irina y Bradley

Ciudad de México.- El día de ayer la modelo Irina Shayk publicó una reveladora fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece viviendo un buen momento en Irlanda, donde se encuentra trabajando.

La imagen causó revuelo debido a que luce espectacular y libre de preocupaciones después de haberle puesto punto final a su relación de cuatro años con Bradley Cooper. Una imágen que se traduce que ella está bien después de la ruptura.

Los fans descubrieron que entre los más de 600 mil 'likes' había uno que sobresalía, hablamos del de Christian Carino, ex prometido de Lady Gaga.

La realidad es que ese 'like' no sería nada extraño si no fuera porque la publicación en sí fue la mejor venganza que se puede hacer por Instagram después de un rompimiento.

Con este 'like' Christian demuestra que se encuentra del lado de la modelo en su separación del protagonista de la película A Star is Born. Es importante tener en mente que Gaga terminó su relación con Carino después de cinco meses de estar comprometidos, tras el estreno de la aclamada cinta.