Ex de Lupillo Rivera lo acusa de no dar pensión a sus hijos: "Es muy difícil"

Ciudad de México.- Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, en una reciente entrevista con Ventaneando, reveló que el cantante nunca le ha dado dinero desde su separación, ni siquiera para la pensión alimentaria para los dos niños que tuvieron durante su relación amorosa.

No, no, no [recibe una pensión por parte de Lupillo Rivera]. No he tomado ese tema, todavía, con él [Lupillo Rivera] en la corte. Él y yo no hemos logrado tener un acuerdo en la manutención", confesó Mayeli.

Mayeli dijo que no piensa pasar esto a la corte pues ella no cree que deba pedirle nada ya que considera que es responsabilidad del 'Toro del Corrido' el pensar y estar consciente que debe de darle para sus hijos, pero que si no lo hace hasta el momento no le preocupa pues ella puede mantenerlo.

Nunca vi el dinero como un problema para tener él y yo. Nunca quise pedir nada porque creo que, hasta ahorita yo puedo hacerlo [mantener a sus hijos]. Si en algún momento mis hijos necesitan algo pueden ir libremente a pedirle algo a su papá y creo que se los va a dar. Creo que la responsabilidad mía no es pedirle, creo que la responsabilidad de él es darlo", señaló.

Concluyó señalando que la situación de su separación ha sido algo "muy difícil" debido a los constantes ataques que ha sufrido por el público, mismos que la han hecho temer por su vida.

Fue algo muy difícil. Más que nada el temor de enfrentarme a algo que no era nada más una persona, eran varias, y al mundo. Llegué a tener mucho miedo. Llegué a pensar que iba a perder todo, que me iban a destruir. Todo lo que pasó en mi divorcio eran noticias muy malas en contra mía. Fue algo muy espantoso", aseveró.