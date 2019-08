Ex de Lupillo Rivera reacciona ante polémico tatuaje de Belinda

Ciudad de México.- Mayeli Alonso, ex del cantante, Lupillo Rivera, durante una breve entrevista que le realizaron para El Gordo y La Flaca se le cuestionó sobre el tatuaje que este lleva sobre su brazo del rostro de la cantante de pop, Belinda, con quien se le ha estado relacionando sentimentalmente desde La Voz México.

No me interesa, no tengo respuesta para eso porque no me interesa, que se tatue lo que quiera", dijo Mayeli.