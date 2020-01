¿Ex de Lupillo Rivera se comprometió en matrimonio porque está embarazada?

Ciudad de México.- Hace unos días Mayeli Alonso dio la sorpresa en Instagram al aparecer luciendo un enorme anillo de compromiso en sus manos y hace unos días confirmó que su pareja, Jesús Mendoza, le había pedido matrimonio.

El esperado momento ocurrió en Navidad y la empresaria manifestó que había sido un momento muy agradable.

La noticia de inmediato causó polémica y se difundió el rumor de que la expareja de Lupillo Rivera llegaría al altar debido a que estaba embarazada.

Una publicación compartida de Chisme No ���� like (@chismenolike) el 6 Ene, 2020 a las 1:18 PST

Sin embargo, durante una reciente entrevista con Telemundo, Mayeli negó estar esperando un hijo con su actual pareja.

A ver, ¿tú crees se ve que estoy esperando bebé? Pues no, todavía no, pues ojalá en un futuro. Yo no soy muy fácil de quedar embarazada, siempre he tenido problemas, pero espero en Dios y en un futuro pueda volver a tener un bebé”.