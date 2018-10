Ex de Sebastián Rulli revela la verdadera razón por la que terminó su matrimonio

Ciudad de México.- Luego de cuatro años de matrimonio, los actores argentinos Sebastián Rulli y Cecilia Galliano terminaron su relación amorosa en 2011 en medio de un problema legal y que más tarde solucionaron por el bien de Santiago, hijo que tuvieron durante su matrimonio.



A varios años de su divorcio, la actriz habló del verdadero motivo del fin de su romance.



En entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Galliano fue cuestionada si su ruptura con Sebastián Rulli se debió a la rutina en la que cayó su relación, a lo que ella respondió:

Bueno... le pasa a todas las parejas, ¿no?. Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos o te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir".