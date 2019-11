Ex de Sherlyn pide perdón a los LeBarón por bailar mientras relataba masacre

Ciudad de México.- El periodista Francisco Zea rompió el silencio y dio respuesta a quienes lo criticaron luego de publicar en Instagram una serie de historias en las que aparece bailando el sencillo Sugar de Maroon 5 al tiempo que habla de la masacre de la que fue víctima la familia LeBarón en México.

A través del mismo medio, el comunicador comentó:

Respecto al video que circuló del día de ayer en donde estaba bailando y hablando de la familia LeBarón es sin miramientos, simple y sencillamente no me cuesta ningún trabajo ofrecer una disculpa primero a la familia, que son los principales agraviados, a la familia LeBarón desde aquí les ofrezco una sincera disculpa, les mando mi más sentido pésame, que ya lo hice también por los canales adecuados (…) explicándoles cuál fue la situación".

Acto seguido, Zea se dirigió a sus espectadores y seguidores en redes sociales.

A la audiencia, a todos los que me ven todos los días, por supuesto, aunque no fue a través de la frecuencia de Imagen Televisión , también a todos los que se hayan sentido agraviados y ofendidos les ofrezco una disculpa, que creo que es lo mínimo que puedo hacer".

Sobre la gente que lo agredió y amenazó por esta acción, dijo:

A través de todas las redes sociales, todos los insultos y todas esas cosas que me dijeron, yo sé que así son las reglas de las redes sociales, estoy apenado sí, y por supuesto que estoy cierto de dónde vienen estos ataques, yo bailo todos los días en la mañana porque yo no tengo nada que esconder, porque a mí nadie me ha dado dinero ni del anterior Gobierno ni del que viene, y eso se lo agradezco mucho a mis detractores, no pudieron encontrar nada más que un baile para poder criticarme y poder denostarme, eso lo agradezco, porque no tiene nada que ver con mi honradez como periodista".