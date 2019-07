Ex de Trump disfruta su soltería en Francia y con llamativo vestido rojo

Saint-Tropez, Francia.- Pocas semanas después de que expresara que quería ser “una mujer libre”, Ivana Trump, exesposa del presidente de Estados Unidos Donald Trump, dio muestra de que es una persona de palabra y que está dispuesta a disfrutar de su viaje anual al sur de Francia poco después de haber terminado en junio su intermitente relación con Rossano Rubicondi.

La exmodelo de 70 años de edad fue vista caminar por las calles de la ciudad costera de Saint-Tropez, en la Riviera Francesa, mientras lucía un espectacular y glamuroso vestido rojo con encaje que ya ha utilizado en otros eventos.

La exesposa de Trump lució contenta y deslumbrante en lo que parecía ser una salida nocturna al lado de amigos en uno de sus locales favoritos, esto después de que en junio concluyera su noviazgo con Rossano Rubicondi, quien es 23 años menor que ella y con quien incluso mantuvo un matrimonio (2008) que duró menos de un año.

Vivir un amor a distancia fue precisamente la razón por la que las segundas oportunidades que le dieron a su relación no funcionaron, explicó la misma Ivana Trump a Page Six cuando se reveló la ruptura.

Por su parte, Rossano Rubicondi aseguró que guardaba un gran respeto por Ivana, pero arremetió contra los hijos de esta y el ahora presidente de Estados Unidos, a quienes describió como “estúpidos” y “desagradables”.

Ellos han sido groseros conmigo. Una y otra vez los escuché hablar en términos que no aprecio. No me importa quién es tu padre o tu madre, a mí no me hablas así”, se reporta que expuso Rubicondi a Page Six.