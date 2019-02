ExSpice Girl dice que se hizo exfoliación vaginal para no tener rastros de su ex

California, EU. La cantante Mel B, dijo en una entrevista para The Guardian, que tras romper con el productor Stephen Belafonte fue a que le “exfoliaran el interior de su vagina y le pusieron un tejido nuevo”.

La ginecóloga Jen Gunter dijo de que ninguna mujer debe buscar realizarse dicho proceso: “La pared vaginal se regenera por sí sola cada 96 horas, y sus células cada cuatro horas. Si quieres librarte de cualquier resto físico de un hombre, tu vagina hará todo el trabajo por ti”.

Gunter, menciona que: “Cualquier rasguño en el tejido vaginal puede dañar el ecosistema vaginal, además de agravar los síntomas de un hipotético virus del papiloma humano o de verrugas genitales”, explica Gunter. “También puede aumentar la exposición de una mujer a una posible infección”.

Mel B terminó su relación con Belafonte el 21 de marzo de 2017 por acusaciones de malos tratos, abusos sexuales, engaños y numerosos litigios judiciales. Poco después se hizo esta operación de alto riesgo para su salud íntima.

Así lo mencionó en el podcast Table Manners: “Fui a mi médico y le dije, ‘no quiero que la última persona que ha estado en el interior de mi vagina sea ese monstruo’. Entonces me examinó y me explico que legalmente no podía hacer nada al respecto porque en realidad no necesitaba ninguna operación”.

Este consejo no detuvo a la cantante británica, quien acabó pidiéndole a este ginecólogo el exfoliamiento vaginal.

Hacer pública esta acción post divorcio ha puesto a los ginecólogos en guardia ante la posibilidad de que se instaure como una moda.

