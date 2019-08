ExTimbiriche se lanza contra Paulina Rubio: "No me cag... pero no me llevo"

Ciudad de México.- Adela Micha tuvo la oportunidad de realizar una entrevista a una exintegrante del grupo Timbiriche para su programa La Saga, en donde la cantante reveló que no se lleva con una de sus excompañeras.

Se trata de Mariana Garza quien fue tajante al contestar cómo era su relación con Paulina Rubio, la ‘Chica Dorada’, y confesó que era nula.

¿Cómo te llevas con Paulina Rubio?”, pregunta Adela.

No, no me llevo… Y pinc... punto, ¿cuál es la cosa?” responde.

Mariana destacó y quiso dejar en claro que Paulina no le cae mal pero que no coinciden en nada y por eso no hay amistad.

No me cag… (caer mal), de verdad, no. Pero no me llevo. Porque efectivamente no coincidimos en casi nada. Coincidimos en muchos años de vida y en un grupo, pero hasta ahí", aclaró la también actriz.

Ambas artistas fueron las primeras integrantes del exitoso grupo Timbiriche, pero desde 1998, en el reencuentro, no se han vuelto a ver las caras.

A pesar de no tener ninguna comunicación con la rubia, la productora manifestó que sí admira su trabajo.

Admiro profundamente su trabajo, créanme que sé perfectamente bien cuáles son las grandes fortalezas que ella tiene. Es una mujer de trabajo, y por supuesto que reconozco la gran carrera que tiene", expresó.