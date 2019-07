Exacadémica revela que fue adicta a la comida y luce increíble bajón de peso

Ciudad de México.- La exparticipante de La Academia, Érika Alcocer, desde hace algunos meses impactó a sus seguidores al presumir su bajón de peso, sin embargo, hace unos días dio una emotiva reflexión y explicó que lucho contra la adicción a la comida.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini que acompañó con una reflexión sobre el proceso en el que ha perdido 40 kilos en 5 años.

La exacadémica y quien recientemente concursó en La Voz México, reveló que el camino no ha sido fácil, y que efectivamente tiene flacidez y estrías, por lo que no descarta operarse para reconstruir partes de su cuerpo que quedaron dañadas.

Alcocer puntualizó que compartía la instantánea para expresar que nada es imposible cuando se lucha para conseguirlo.

Que si me operé? Que si no tengo acidez? Que si no tengo estrías? Uff las preguntas son miles y yo lo único que he pretendido con mostrarme es que se vea que si se puede… no puedo negar que mi genética me quiere y me ha acompañado en el proceso de recuperación de la adicción a la comida, son 40 kilos desde hace 5 años ya y lo más que he recuperado han sido 10 que, en cuanto llegan, me preocupo por poner nuevamente fuera de mí”, escribió Érika.