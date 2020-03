Exactriz de TV Azteca culpa a México de infectarse de Covid-19; viajó a Argentina

Ciudad de México.- Luego de confirmar que tanto ella como su esposo, Ariel Blanco, tenían coronavirus, Margarita Gralia dio detalles de su estado de salud durante una entrevista con Ventaneando.

La actriz argentina reconocida en México por más de tres décadas luego de su participación en telenovelas de TV Azteca como Mirada de Mujer, Cuando Seas Mía y Amor en custodia, reveló lo siguiente:

Acto seguido, contó las causas que la hicieron acudir a la clínica debido a que no presentaron los síntomas característicos del Covid-19.

En el hospital estamos desde el lunes, va hacer hoy una semana... a veces el pensar que solo la fiebre o la tos seca son solo los síntomas es un error, nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos... Tuve un poco de dolor en la frente, como en los ojos, mucho cansancio y a pesar de tomar una pastilla para el dolor no se me quitaba...", explicó.