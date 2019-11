Exbajista de Arctic Monkeys hace fuerte revelación tras haber sido reemplazado

Ciudad de México.- Fue en 2005 cuando salió I Bet You Look Good on the Dancefloor que la banda Arctic Monkeys comenzaba a posicionarse en la música, sin embargo, Andy Nicholson vivió otra realidad.

El bajista original y cofundador de la banda británica de rock fue avisado de que no tocaría durante la gira en Estados Unidos de 2006, para después ser reemplazado por Nick O'Malley.

Ahora, años después Andy decidió hablar sobre aquella situación y reveló que "estaba muy cerca de no estar aquí", además, recordó que cuando fue reemplazado solo trató de estar fuerte.

El musico relató que solo les deseó buena suerte y admitió que lloró muchas veces cuando los veía por la televisión: "Fue uno de los pocos momentos de mi vida en que me sentí destrozado por dentro".

Nicholson continuó su carrera de músico, DJ, productor discográfico y fotógrafo, formó parte de algunos grupos, incursionó en el hip hop, y admitó tener comunicación con sus excompañeros de Arctic Monkeys.