Exceso de botox le causa problemas a Galilea Montijo

Ciudad de México.- Galilea se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y llamativas de la televisión mexicana, a lo largo de sus más de 25 años en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la también actriz, en su afán por conservar su belleza, está sufriendo los estragos de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido.

Así lo dijo la propia artista durante una de las emisiones del programa matutino Hoy, cuando reveló lo que ahora sufre por haberse inyectado botox.

Y es que en uno de los retos del programa, la conductora debió comer una galleta, la cual tenía que mover desde su frente hasta su boca, únicamente con muecas, algo que nunca consiguió, pero que además sus seguidores comentaron en redes sociales, pues no se le movía absolutamente nada del rostro.

Y no sólo eso, sino que en algún momento del reto la misma Galilea aseguró que el botox no la dejaba mover el rostro; el comentario causó tanto revuelo, que los medios de comunicación no dudaron en preguntarle sobre el tema, sin embargo, la conductora se arrepintió de haberlo mencionado y negó que usara botox para verse más joven.