Exconductor de 'Hoy' se burla del paro 9M: "Estamos descansando de mujeres"

Ciudad de México.- A pesar de que Un Nuevo Día se transmite desde Estados Unidos, las integrantes de este matutino decidieron sumarse al paro de mujeres 'Un Día Sin Nosotras' que se realizó en México el pasado 9 de marzo, por lo que varios conductores estuvieron al frente del programa.

Aunque Telemundo fue aplaudido por sumarse a la lucha feminista, uno de sus conductores desató las peores críticas por un chiste machista que hizo.

Sin intenciones de exhibirlo, Carlos Ponce grabó para sus historias de Instagram el momento en el que pregunta a Héctor Sandarti por Adamari y Rashel, sin embargo, su respuesta no fue la mejor.

Las mandamos a descansar, aunque realmente estamos descansando nosotros de ellas", dijo el exconductor de Hoy.

Javier Ceriani, del programa Chisme No Like, aseguró que Héctor "la cag..." y no duda en que Telemundo le aplique una sanción.