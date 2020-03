Exconductora de 'Confetti México', embarazada de exatleta de 'Exatlón'

Estados Unidos.- Mediante sus redes sociales, María Elena Anaya, exconductora de Confetti México, hizo oficial su embarazo con una serie de fotografías junto a su esposo Andoni García.

Mil gracias a todos por sus mensajes, no he podido contestarlos todos, pero sí los he leído y me llena el corazón de alegría ver cuánto amor nos mandan", escribió la presentadora.