Exconductora de 'Venga La Alegría' presume el progreso de su embarazo

Ciudad de México.- La conductora colombiana, Natalia Valenzuela, se encuentra en una etapa completamente nueva con su embarazo, progreso que está compartiendo en sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la expresentadora de Venga La Alegría presumió cómo se está formando su barriga y reveló que ya pudo ver a su bebé en un ultrasonido.

Esta foto me llena de mucha ilusión. Ya se ven mis curvas de embarazada y no puedo estar más feliz. No puedo estar más agradecida", escribió