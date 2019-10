Exconductora de 'Ventaneando' aparece en el programa: "Los extraño"

Ciudad de México.- La más reciente transmisión de Ventaneando fue sorpresiva y especial para los televidentes debido a que Jimena Pérez 'La Choco', quien recientemente se mudó a Madrid, volvió a aparecer frente a las cámaras y a hablarle al público desde la característica sala del programa.

El conductor Pedrito Sola fue el encargado de advertir que 'La Choco' estaría presente en la emisión, esto a través de un video que fue grabado desde una kermés organizada por TV Azteca y publicado en la cuenta de Instagram del espacio televisivo.

Una vez que inició Ventaneando Daniel Bisogno anunció a los fieles televidentes que la presentadora, quien dejó atrás México para que su hijo Iñaki reciba en Madrid un tratamiento debido al trastorno específico del lenguaje (TEL) que presenta, estaba de regreso en su tierra y estaría acompañándolos.

Con gran alegría por estar de vuelta, Jimena Pérez compartió con sus compañeros y la audiencia cómo ha cambiado su vida desde que se mudó y cómo se encuentra Iñaki.

Yo los extraño más, de verdad. Vine unos días a arreglar algunos papeles. Los extraño un montón, no es fácil vivir alejada de ustedes, obviamente, de mi familia. Allá hago yo todo, no saben todas las que he pasado, allá me toca cocinar, todo”, relató la conductora, para luego hablar sobre el estado de su hijo.