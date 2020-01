¿Excuñada de Miley Cyrus se arrepiente del tatuaje realizado en su honor?

Canberra, Australia.- La actriz española, Elsa Pataky, acerca de si se arrepiente o no de haberse hecho un tatuaje idéntico en su mano junto a Miley Cyrus como manera de celebrar su amistad.

La actriz durante una reciente entrevista volvió a ser cuestionado sobre su excuñada, Miley, en el que resaltó el tema de su tatuaje idéntico.

Como se sabe, Pataky, esposa de Chris Hemsworth, se convirtió en más que una cuñada para Cyrus ya que en los 10 años de relación del cantante y el actor convivieron mucho, incluso cuando no estaban presentes los hermanos.

Este acercamiento decidieron honrarlo con un tatuaje idéntico, por el cual fue cuestionada recientmente la guapa española, quien aseguró que no se arrepiente de el debido a que le hace recordar buenos momentos.

No me arrepiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan momentos", aseguró Elsa.