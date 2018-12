Exesposa de Alfredo Adame quiere mandarlo a la cárcel por pensión alimenticia

Ciudad de México.- Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, reveló que está analizando la posibilidad de mandar al actor a la cárcel, luego de negarse a darle la pensión que el juez dictó tras su proceso de divorcio.

La actriz manifestó que tanto para ella como para sus hijos todo este problema no ha sido nada fácil, e inclusive han tenido que acudir a terapia para superarlo.

Ellos tienen el apoyo de su madre incondicional, han estado en terapias para salir adelante, porque ha sido muy duro, han pasado momentos muy fuertes, muy duros. Estoy en terapia y la verdad ya estoy muy fuerte, muy sobrepuesta, mi autoestima se ha llevado, porque entras en una depresión, no quería ni salir a la calle, no quería ni dar la cara, cuando me reconocían decía no soy yo, me estás confundiendo y ahorita pues no, la verdad esta soy yo y estoy muy orgullosa de quien soy, yo dejé todo y 17 años después te quedas sin nada y sal a delante”, expresó.