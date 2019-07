Exesposo de Inés Gómez Mont la lleva a los tribunales por sus tres hijos

Ciudad de México.- El exesposo de Inés Gómez Mont, Javier Díaz, dijo que ella debe presentarse ante un juez para declarar, pues según el empresario, desde hace cuatro años ve a sus hijos.

Ya está notificada, tiene un lapso de no sé cuántos días para presentarse y darle seguimiento a todas estas cosas”.

La información la reveló en el programa De Primera Mano:

Desde hace cuatro años no puedo ver a mis hijos. Por las buenas intenté. Les hablaba y no me los pasaba o me decía que no están o no quieren hablar contigo. Durante el último año y medio de mi vida le decía: ‘Inés vamos a coordinarnos para ver cómo darle una estabilidad a esto”.

Javier agregó que tiene muchas ganas de ver a los trillizos Bruno, Diego y Javier, pue indicó que sufre al no verlos:

Al principio cuando intenté verlos me decía que no estaban. ‘A ver señores le pueden decir a la señora que regreso en 15 días para que sepa que no voy a venir y que me entreguen a mis hijos”.

Pasaban 15 días y no estaban, que todavía no llegan de la escuela. ‘Entonces aquí los espero’, y ahí los esperaba y me decían que siempre no, que no iban a venir. Pasaban otros 15 días y lo mismo”.

¿Inés Gómez Mont en problemas con la justicia? Su exesposo comparte si procederá legalmente contra la madre de sus hijos por una supuesta violación a la ley #DePrimeraMano��: https://t.co/kyWLROea3n pic.twitter.com/Hhfkd9lHGY — De Primera Mano (@deprimeramano) 12 de julio de 2019

El empresario pide llevar una buena relación entre ellos por el bien de los niños.

Ya vamos a dejar de hablar mal y vamos a hacer las paces por el bien de nuestros hijos, y te invito Inés el día que quieras hacer esto público y llevarnos bien y que pueda ver a mis hijos y todos contentos”.