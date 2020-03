Exintegrante de Jeans revela la verdadera razón por la que dejó el grupo

Ciudad de México.- La famosa exintegrante del gurpo Jeans, Angie Taddei, en una entrevista exclusiva para Venga La Alegría habló sobre su vida como solista y las razones verdaderas por las que decidió dejar el grupo, lo que años después la llevó a ser conductora de televisión.

Angie confesó que el mudarse a México muy chica afectó a su personalidad pero que al final logró adaptarse a sus primas que comenzaron a grabar comerciales y ella siguió sus pasos, lo que la llevó al casting de Jeans, aunque en ese momento solo lo vió como diversión y de la nada tenía una gran responsabilidad.

Estás tan chica que al principió lo que entiendes como trabajo es juego y diversión, pero derepente de sopotón que crees, estás trabajando, la disciplina, las responsabilidades, la constancia, es como un golpe de realidad, un golpe de madurez a temprana edad", expresó Angie.

Sin embargo, su corta edad no le impidió poner límites acerca de lo que haría o no a su manager, Taddei aseguró que fueron en los primeros meses donde dijo que haría y no como miembro del grupo y se le fue respetado, pero cuando el grupo comenzó con su gran fama ella exigió un representante más profesional y experimentado, lo que no se le cumplió y poco a poco se convirtió en una pelea insuperable que la llevó a la dura decisión de salirse y comenzar como solista.

Cuando el grupo empieza a tener pues ya una forma, nosotras empezamnos a exigir, a exigir que tuvieramos una oficina en forma un personal manager en forma, yo quería crecer, yo quería hacer muchas cosas y era un freno, era un freno, era un freno y empezamos a pelear, a pelear muchisímo, el acabose fue justo un pleito con Paty que les dije yo ya, si no me ponen alguien profesional yo ya no voy", aseguró Angie..

Al final se salío en buenos términos y Arturo López Gavito le ofreció trabajó en M Music como solista, pero a pesar de que le encantó el proceso y todo, al final decidió dejarlo pues no se sentía bien al salir sola al escenario sin un grupo como ya estaba acostumbrada y al final se quedó 10 años conduciendo en MTV, pues se volvió su pasión tras una entrevista con Saúl Hernández.

Me encantó la parte musical, hacer el disco me pareció está padrísimo, todo increíble, pero estar sola en el escenario, horrible, horrible, horrible, porque no sabes que hacer, no tienes coreografía, entonces está tu banda, pero no te llevas con tu banda, no fue lo mío", concluyó con el tema de su separación de Jeans.