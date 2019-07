Exintegrante del Grupo RDB revela los detalles de su boda durante evento

Ciudad de México.- La cantante, Dulce María, informó de algunos detalles de su boda tras ser galardonada con el Micrófono de Oro por su trayectoria profesional.

Es todo un proceso, realmente se dice fácil, pero no, es algo muy bonito que la verdad nos hemos dado tiempo, sobre todo yo, que había estado trabajando toda mi vida, y este momento es algo muy especial para mí, yo creo que para cualquier mujer, y sí es un rollo, pero la verdad es que hemos decidido juntos todo, ¡y lo que nos falta!”, dijo acompañada de su novio Paco Álvarez.

Destacando que por ahora se encuentra enfocada en su vida personal, la exRBD agregó: “es un momento muy importante, que después de estar entregada tanto tiempo a la carrera, pues también hay que pensar y ver por tu vida personal”.

Sobre el vestido de novia, Dulce comentó: “no tengo vestido todavía”, y al ser cuestionada sobre si usará uno o varios, la artista detalló: “si por mi fuera usaría uno, porque me da flojera cambiarme, pero no sé, probablemente uno para la iglesia y otro para la fiesta, no lo sé”.

Por su parte, Paco Álvarez confesó que, aunque no han decidido el destino donde pasarán su luna de miel, están pensando en un lugar con playa, pues desean descansar en el mar.

Finalmente, al ser interrogada sobre si hará lo mismo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez con los reporteros que deseen cubrir su boda, la también actriz dijo:

Ay no, yo espero que no, mejor esperen a que yo suba las cosas, no vayamos a salir golpeados todos. En algún punto lo vamos a compartir, porque sé que la gente está al pendiente con mucho cariño y es un momento muy personal, pero seguramente compartiremos”.