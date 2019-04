Éxito de Adele, ¿el responsable de su separación de Simon Konecki?

Estados Unidos.- Un alejamiento provocado por el ascenso de Adele hasta posicionarse como una de las más grandes estrellas de la música a nivel internacional, es lo que habría dado paso a que la intérprete de Someone like you y Simon Konecki decidieran separarse después de siete años de relación amorosa.

De acuerdo con diversos portales, una fuente que habló para E! News explicó que lo anterior habría impactado en gran medida en la determinación de la pareja sobre tomar caminos separados en el plano romántico.

Tenían mucho en común en un principio, pero eventualmente ellos implemente se alejaron. Ella se convirtió en una estrella cada vez más grande, y el estaba bien (con) estar en el fondo, pero a medida que ella fue más grande y tuvo masivos tours y agendas intensas, ellos simplemente se alejaron”, aseguró el informante al medio.

La fuente agregó que Adele y Simon habían mantenido un matrimonio feliz a través de los años que estuvieron juntos.

Su matrimonio claramente estuvo funcionado por mucho tiempo. En cualquier momento que ella estuviera fuera en aperturas importantes o eventos especiales, él usualmente estaba con ella, y ellos lucían realmente felices juntos y enamorados. Estaban dedicados a su matrimonio hasta que decidieron que eso no estaba funcionado más”, explicó la fuente.

Por otro lado, otro informante que habló para People indicó que había muy pocas probabilidades de que el divorcio se diera de forma polémica, ya que lo más importante para Adele es su hijo Angelo.

Ella siempre está cinco pasos adelante en términos de cómo una decisión va a afectarlo a él (su hijo)”, indicó la fuente de People.

Tales declaraciones se revelan a la par de que surgieran conjeturas de qué porcentaje de su fortuna podría perder Adele tras separarse de Simon Konecki.